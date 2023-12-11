Konya'da Polis Kovalamacası Sonucu Terör Bağlantılı Şüpheli Tutuklandı

Konya'da polisin dur ihtarına uymayan şüpheli şahsın kullandığı otomobil, kovalamacanın ardından lastiklerine ateş açılarak durduruldu. Yaralı olarak yakalanan şüphelinin terör örgütü ile bağlantısı olduğu ortaya çıktı ve tutuklandı.

Konya'da polisin dur ihtarına uymayan şüpheli şahsın kullandığı otomobil, yaklaşık 40 metre süren kovalamacanın ardından lastiklerine ateş açılarak durduruldu. Yaralı olarak yakalanan ve terör örgütü ile bağlantısı olduğu ortaya çıkan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, 5 Aralık Salı günü saat 10.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Elmalılı Hamdi Hoca Caddesinde 34 YB 2988 plakalı otomobile dur ihbarında bulundu. Tüm ikazlara rağmen kaçmaya başlayan sürücünün kullandığı otomobil yaklaşık 40 kilometre yaşanan kovalamacanın ardından polis ekiplerinin lastiklerine açtığı ateş açması sonucu durduruldu. Açılan ateş sonrası yaralanan yabancı uyruklu ve ismi açıklanmayan sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün terör bağlantısı çıktı

Olay sonrası bomba imha ekipleri, terör şüphesi üzerine otomobilde jammer çalıştırılarak saatlerce bomba arama köpeğiyle geniş çaplı arama yaptı. Sokak giriş ve çıkışlarının kapatılmasının ardından uzun süren incelemeler sonrasında yabancı uyruklu şahsın ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı ve terör bağlantısı olduğu tespit edildi. Hastanede tedavisi tamamlanan yabancı uyruklu şahıs, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan terör bağlantısı olan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA