Konya'da Polis Ekiplerine Saldırı: 6 Memur Yaralandı

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Konya'da rutin asayiş uygulaması sırasında bir iş yeri sahibi ve çalışanları, polis memurlarına sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu. Olayda 6 polis memuru hafif yaralanırken, 2 kişi tutuklandı.

Konya'da rutin uygulama sırasında cadde üzerindeki bir iş yeri sahibi ve çalışanlarının polis memurlarına yönelik sözlü ve fiziksel saldırısı ile ilgili Konya Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Konya Valiliğinin X hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın ve yayın organlarında yer alan ve 18 Temmuz 2025 Cuma günü Selçuklu ilçemizde polis ekiplerimiz tarafından yürütülen rutin asayiş uygulaması sırasında meydana gelen olayda, cadde üzerindeki bir iş yeri sahibi ve çalışanları iş yeri önünde uygulama yapılmasına tepki göstererek görevli polis memurlarımıza yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunmuştur. Yaşanan olayda 6 polis memurumuz hafif şekilde yaralanmış, olaya karıştığı tespit edilen 2 şahıs tutuklanmış, 1 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir" denildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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