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Konya'da Polis, Asker ve Savcı Rolünde Dolandırıcılık Operasyonu

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Konya merkezli 4 ilde kendilerini polis, asker, savcı olarak tanıtıp vatandaşları yaklaşık 20 milyon lira dolandıran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.

Konya merkezli 4 ilde kendilerini polis, asker, savcı olarak tanıtıp vatandaşları yaklaşık 20 milyon lira dolandıran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis, asker, savcı olarak tanıtıp nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak 12 kişiden toplamda 19 milyon 870 bin lira para aldığı tespit edildi. Şüphelileri adım adım izleyen ekipler, farklı illerde ikamet eden vatandaşların yaklaşık 15 milyon lirasını dolandırıcılara fırsat vermeden teşebbüs halindeyken tespit ederek kurtardı. Konya merkezli Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa olmak üzere 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ziynet eşyası, cep telefonu ve sim kart ele geçirildi. Şüphelilerin dolandırıcılık suçunu gerçekleştirirken kullandıkları 20 farklı IBAN numarasının sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınarak Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 7 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların telefonda kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp, "Adınız FETÖ/PDY, PKK vb. terör örgütü soruşturmasına karıştı" ve benzeri yalanlarla para ve altın isteyenlere inanmamaları gerektiğini ifade etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Konya Dolandırıcılık Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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