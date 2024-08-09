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Konya'da Plastik Atık Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

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Konya'da bulunan bir plastik atık dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Konya'da bir plastik atık dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Alevler gökyüzünü aydınlatırken, çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için seferber oldu.

Yangın, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Zafer Sanayide bulunan bir plastik geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı plastik geri dönüşüm fabrikasından alevler yükseldi. İhbar üzerine yangın mahalline çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri fabrikadaki yangını müdahale etti. Fabrikada kimsenin olmadığı öğrenilirken yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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