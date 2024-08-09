Üye Girişi
Haberler

Konya'da Plastik Atık Dönüşüm Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı. Yangında fabrikada büyük çapta hasar oluşurken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Konya'da plastik atık dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarının ardından kontrol altına alındı.

Yangın, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Zafer Sanayi'de bulunan bir plastik geri dönüşüm fabrikasında çıktı. İhbar üzerine yangın mahalline çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri fabrikadaki yangına müdahale etti. Fabrikada kimsenin olmadığı öğrenilirken yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında fabrikada büyük çapta hasar oluşurken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Selçuklu İtfaiye Plastik konya 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Maduro'nun WhatsApp öfkesi dinmiyor! Canlı yayında sildiği uygulama için casusluk suçlamasında bulundu

Maduro'nun WhatsApp öfkesi dinmiyor! Canlı yayında sildiği uygulama için casusluk suçlamasında bulundu

 Adalet Bakanı Tunç'tan oyun platformu Roblox'un kapatılmasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Tunç'tan oyun platformu Roblox'un kapatılmasına ilişkin açıklama

 40 yıldır böylesi görülmedi! Sular altında kalan ülkede ölü sayısı vahim boyutta

40 yıldır böylesi görülmedi! Sular altında kalan ülkede ölü sayısı vahim boyutta

 Hastanede sır ölüm! Kontrole giden iş insanı 10 günde 3 ameliyat geçirip hayatını kaybetti

Hastanede sır ölüm! Kontrole giden iş insanı 10 günde 3 ameliyat geçirip hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title