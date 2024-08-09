Konya'da Plastik Atık Dönüşüm Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Konya'da plastik atık dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarının ardından kontrol altına alındı.

Yangın, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Zafer Sanayi'de bulunan bir plastik geri dönüşüm fabrikasında çıktı. İhbar üzerine yangın mahalline çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri fabrikadaki yangına müdahale etti. Fabrikada kimsenin olmadığı öğrenilirken yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında fabrikada büyük çapta hasar oluşurken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. - KONYA