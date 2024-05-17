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Konya'da plakasız motosikletle polisin dur ihtarına uymayarak kaçan kuzenler yakalandı

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Konya'da plakasız motosikletle polisin dur ihtarına uymayarak kaçan iki kuzen, yaşanan kovalamada motosikleti bırakıp kaçmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan ve üzerinde uyuşturucu madde çıkan motosiklet sürücüsünün cebine arkada oturan kuzeninin uyuşturucuyu koyduğu ortaya çıktı.

Konya'da plakasız motosikletle polisin dur ihtarına uymayarak kaçan iki kuzen, yaşanan kovalamada motosikleti bırakıp kaçmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan ve üzerinde uyuşturucu madde çıkan motosiklet sürücüsünün cebine arkada oturan kuzeninin uyuşturucuyu koyduğu ortaya çıktı. Sürücü 'Polisten kaçarken uyuşturucuyu cebime koymuş' diye konuşurken, şahısların olay yerine gelen yakınlarından birisi, uyuşturucuyu koyan genci, 'Bir şey olmaz sen içiyorsun, en azından kurtulursun' diye teselli etti.

Olay, öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Çelebi Mahallesi Aslanlı Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede devriye atan polis ekipleri plakasız motosiklete dur ihtarında bulundu. Uyarılara rağmen durmayan motosiklet sürücüsü, yanındaki yolcu ile birlikte Aslanlı Kışla Caddesinde motosikleti bırakarak kaçmaya çalıştı. 2 kişi polis ekiplerince yakalandı. Şahsıların motosikleti bırakıp kaçma anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde kaçan motosiklet sürücüsünün motosikleti bırakarak kaçmaya çalıştığı ve polis ekiplerince yakalandığı görülüyor.

"Bir şey olmayacak oğlum sen zaten içiyorsun"

Şahısların üst aramasında motosiklet sürücüsünün üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şahısların sürücü Y.S. (17) ile kuzeni M.S. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan M.S.'nin 'Bana ne olacak şimdi' sorusuna ise bir yakını 'Bir şey olmayacak oğlum. Sen zaten içiyorsun, en azından bu maddeden kurtulursun' diye cevap verdi.

"Korkusundan cebime koymuş uyuşturucuyu"

Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan, yakalanınca üzerinde uyuşturucu madde bulunan Y.S., "Bu uyuşturucu almış. Polisten kaçtığımız sırada da korkusundan cebime koymuş uyuşturucuyu. Ben de o sırada korktum. Cezaevinden yeni çıktım. Benim üzerime kalır diye korktum. Ben kullanmıyorum. Ben kaçtım, bu çocuk da inip kaçtı" dedi.

Gözaltına alınan kuzenler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, şahısların polisten kaçtığı plakasız motosiklet emniyet otoparkına çekildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Konya 3.Sayfa Güncel Haberler

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