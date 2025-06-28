Konya'da Pikap Çarpması: Sürücü Kaçtı, Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Konya'da yolun karşısına geçerken pikabın çarptığı bir kişi yaralanırken, sürücü aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Kaza, saat 22.15 sıralarında Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan M.M.'ye (32), 42 MB 0560 plakalı pikap çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan M.M. yaralandı. Aracını olay yerinde bırakan sürücü ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı M.M., ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA