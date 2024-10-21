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Konya'da Parkta Ağaç Dikenine Batma Trafiği

Konya'da Parkta Ağaç Dikenine Batma Trafiği
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Konya'nın Kulu ilçesinde, 17 yaşındaki B.A. arkadaşlarıyla sohbet ederken bir ağacın dikenine batması sonucu yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç, tedavi için Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde sırtına ağaçtan diken batması sonucu yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle Olofpalme Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki B.A., arkadaşlarıyla geri geri yürüyerek sohbet ettiği sırada parkta bulunan gladiçya ağacında bulunan büyük dikenden sırtına battı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan B.A., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı B.A.'nın burada yapılan müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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