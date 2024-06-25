Konya'da Park Halindeki Otomobiller Kundaklandı

Konya'da park halindeki 2 otomobil yüzü kapalı kişiler tarafından kundakladı. Olay sonrası yanan araçlar kullanılmaz hale gelirken, kundaklama anının yansıdığı güvenlik kamerası görüntülerinde şahısların daha önceden yer tespiti yaptıkları belirlendi.

Olay, 14 Haziran Cuma günü gece saat 01.00'dan sonra merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Çapraz Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yüzleri maskeli kişiler sokak üzerinde park halinde bulunan Yaşar Soydan'a ait 42 ADU 482 ile 06 CDM 259 plakalı otomobillere yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Araçların alev topuna dönmesinin ardından şahıslar sokaktan kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçlardaki yangın yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerinin ardından olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Araçları yanan Yaşar Soydan, kendi ve komşularının evinde bulunan güvenlik kameralarını incelemesinin ardından şüphelendiği kişiler olduğunu, bunu polise anlattığını belirtirken, araçların yandığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Bana zarar verdikleri gibi başkalarına da zarar verebilirler"

Olayda iki otomobilin de kullanılmaz hale geldiğini anlatan Yaşar Soydan, "Motosiklet ile keşif yapıyorlar. Kameralarda olduğu gibi görüyoruz. Sonradan tekrar geliyorlar, bizzat eşimle beraber gördüm. Bizi görünce kaçtılar. Tabii bizim aklımıza gelmedi arabamızın yakılacağı. 2 gün sonra perşembeyi cumaya bağlayan gece arabaların ikisini birden yakıyorlar. Komşumun bağırmasıyla evden fırladık. 6 dakika içinde arabalar yanıp bitiyor. Ben gerçekten korku hissettim, çocuklarım ağlıyor. Yani her şey bir anda felaket gibi bir şey oldu. Şüpheliler yakalanmadı. Bana zarar verdikleri gibi başkalarına da zarar verebilirler. Bir an evvel bunların yakalanıp cezalarını çekmesini istiyorum" dedi. - KONYA