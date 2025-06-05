Konya'da Park Halindeki Otomobil Yangını

Konya'nın Kulu ilçesinde gece saatlerinde yanan park halindeki otomobil hurdaya döndü.

Olay, gece 03.00 sıralarında Kulu merkez Yenimahalle 138653 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö.'ye ait evin bahçe içerisinde park halinde olan 42 FMP 11 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Arabanın yandığını fark eden komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanarak hurdaya dönen otomobilde söndürme ve soğutma çalışması yaparken, asayiş ekipleri de çevre güvenliğini sağladı. Aracının kundaklanma ihtimalinin olduğunu söyleyen E.Ö. ifade vermek üzere polis merkezine gittiği öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA