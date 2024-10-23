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Konya'da Park Halindeki Motosiklet Yandı

Konya'da Park Halindeki Motosiklet Yandı
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Konya'nın Kulu ilçesinde park halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başlayan motosiklet, yangın söndürme ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde park halindeyken biranda yanmaya başlayan motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Olay, ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi Derya Sokakta bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M.D.'ye ait olduğu öğrenilen motosiklet evin bahçesinde park halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Dumanları gören M.M.D. yanan motosikletini evinin bahçesinden uzaklaştırarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından yanarak hurda haline gelen motosiklet söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırıyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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