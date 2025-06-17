Konya'da Park Halindeki Minibüste Yangın

Konya'da Park Halindeki Minibüste Yangın
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Kulu ilçesinde park halindeki minibüsün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede kontrol altına alındı.

Konya'nın Kulu ilçesinde park halindeki minibüsün motor kısmında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.E. ait 42 AN 829 plakalı minibüsün motor kısmından dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol alınarak söndürüldü. Yangının minibüsün motor kısmında elektrik aksamından kaynaklı olduğu tahmin ediliyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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