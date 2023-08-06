Konya'da park halindeki 5 aracı kundaklayan şahıs gözaltına alındı

Konya'nın Hüyük ilçesinde park halindeki 5 otomobili kundakladığı tespit edilen şahıs, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin 2 yıl önce de Beyşehir ilçesinde 3 aracı kundakladığı gerekçesiyle cezaevine girdiği ortaya çıktı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Hüyük'e bağlı Çavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, farklı adreslerde park halinde bulunan 5 otomobil, kimliği belirsiz kişi tarafından kundaklandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangınlar söndürüldü. Araçlardan 1'i kullanılamaz hale gelirken, diğerlerinde ise maddi hasar meydana geldi. Yapılan incelemede yangınların kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemeler ve görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda çalışma başlatan jandarma, kundaklama olayının şüphelisi olduğu tespit edilen O.Ö.'yü (30) gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürülen şüpheli şahsın psikolojik tedavi gördüğü, 2021 yılının Kasım ayında Beyşehir'de de 3 aracı kundakladığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi. - KONYA