Konya'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Antalya Çevre Yolu Muradiye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.K. idaresindeki 06 SR 117 plakalı otomobil ile O.B. (46) idaresindeki 66 ACB 479 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazada, 66 plakalı otomobilin sürücüsü O.B. ile aynı araçta bulunan A.B., M.B., S.E.B. ve H.A. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA