Konya'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Konya'nın Ereğli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Ereğli İlçesi Yazlık Mahallesi Baraj Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkay E. (40) idaresindeki 61 KM 647 plakalı otomobil, Turan E. (24 ) idaresindeki 42 AJR 141 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan araç sürücülerinden İlkay E., olay yerine çağrılan ambulansla Ereğli devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa