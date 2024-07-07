Konya'da Otomobilin Motor Kısmına Sıkışan Yavru Köpek Kurtarıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışan yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kemaliye Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Kayhan'ın, Kanada'dan gelen torununun sahiplendiği yavru köpek, sabah saatlerinde evlerinin önünden kayboldu. Yavru köpeği aramak için elektrikli otomobili çalıştıran aile, otomobilin motor kısmından ses geldiğini fark etti. Motor kısmına bakan ama yavru köpeği bulamayan aile aksesuar satan bir iş yerine geldi. Dükkan sahibinin yaptığı inceleme sonunda yavru köpeğin otomobilin motor kısmında sıkıştığı tespit edildi. Bunun üzerine aile, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerin 35 dakikalık çalışması sonucu yavru köpek bulunduğu yerden çıkarıldı.

İtfaiye ekibinin çalışması ile yavru köpeğin sıkıştığı yerden çıkarılması ve küçük çocuğun sevinci ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - KONYA