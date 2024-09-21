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Konya'da Otomobilin Çarptığı Bisikletli Çocuk Yaralandı

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Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil bisikletli 14 yaşındaki çocuğa çarptı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 42 LK 184 plakalı otomobil, B.K.B. (14) isimli çocuğun kullandığı bisiklete çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü B.K.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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