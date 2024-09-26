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Konya'da Otomobil Traktöre Çarptı, Yaralı Yok

Konya'da Otomobil Traktöre Çarptı, Yaralı Yok
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Kulu ilçesinde seyir halinde olan otomobil, bir traktörün çekisindeki tarım aletine çarptı. Kazada yaralanan olmadı, ancak otomobil büyük hasar aldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde olan traktörün çekisinde bulunan tarım aletine çarptı. Kazada yaralanan olmazken otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kulu ilçesi Makas mevkisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Makas Kavşağı istikametinden Kulu ilçesine seyir halinde olan L.K. idaresindeki 06 AB 0663 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan İ.Ü. yönetimindeki 42 ARH 046 plakalı traktörün çekisine bağlı olan tarım aletine çarptı. Kazada her iki sürücü yara almazken, çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar oluştu.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Otomobil 3-sayfa trafik konya Tarım Yaşam Kulu Kaza

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