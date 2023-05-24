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Konya'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü

Konya'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan seyir halindeki otomobilin karşı şeritten gelen tıra çarpıp şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan seyir halindeki otomobilin karşı şeritten gelen tıra çarpıp şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Karapınar ilçesi Meke Gölü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli'den Karapınar istikametine seyir halinde olan Engin Öğütlü (29) idaresindeki 42 K 7246 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil, refüjü atlayıp karşı şeritten gelen M.D.'nin kullandığı 33 AKA 183 plakalı Scania marka tıra çarparak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karapınar Konya 3. Sayfa Haberler

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