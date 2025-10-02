Haberler

Konya'da Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Konya'da Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bir otomobil takla attı. Kazada, sürücü ve iki yolcu, biri çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Seydişehir-Antalya Çevre yolu İncesu Üstgeçidi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. idaresindeki 66 ABG 108 plakalı otomobil, Konya'dan Antalya istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, önce refüje çarptı ardından takla attı. Kazada sürücü B.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi B.Y. ve 1 yaşındaki çocukları G.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail'den Sumud filosundaki aktivistlerle ilgili açıklama! Dikkat çeken Hamas detayı

Alıkonulan Türklere ne olacak? İsrail açıklamasında olay Hamas detayı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı

İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı
İtalya Hande Erçel'i konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı

İtalya Hande Erçel'i konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.