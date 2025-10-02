Konya'da Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Seydişehir-Antalya Çevre yolu İncesu Üstgeçidi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. idaresindeki 66 ABG 108 plakalı otomobil, Konya'dan Antalya istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, önce refüje çarptı ardından takla attı. Kazada sürücü B.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi B.Y. ve 1 yaşındaki çocukları G.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA