Konya'da otomobil takla attı: 1 yaralı Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı. Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı. Kaza, saat 12.30 sıralarında ilçeye bağlı Fevziye Mahallesi ile Kırkkuyu Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil K. idaresindeki 42 GG 890 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak 35 metre ileride şarampolde durdu. Yaralanan sürücü kazayı görenler tarafından otomobil içerisinden çıkarılırken, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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