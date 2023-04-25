Konya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Hüyük ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hüyük- Isparta Karayolu Çavuş Mahallesi Hamamlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet Başkaya (21) yönetimindeki 34 CMA 246 plakalı Hyundai marka otomobil, Hüyük Göçeri Mahallesi'nden Konya yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilerek ters dönen araç içerisinde sıkışan sürücü ve araçtakiler ekiplerin yardımıyla çıkarılabildi. Kaza yerinde yapılan kontrolde sürücü Başkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Yusuf ve Osman Ç. ise yaralandı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Hüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan aracın kiralık otomobil olduğu, içerisindekilerin ise aracı teslim etmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA