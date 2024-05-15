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Konya'da Otomobil Şarampole Devrildi: Sürücü Kurtarıldı

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Konya'nın Kulu ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Konya Ankara Kara yolu Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.M.U. idaresindeki 06 DU 8879 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. Otomobil şarampole devrilerek dururken sürücü otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı sürücü sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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