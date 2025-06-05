Konya'da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Konya'da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı
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Karapınar ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Olayda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi etkili oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar ilçesinden Ereğli istikametine seyir halinde olan A.Y. yönetimindeki 78 AN 799 plakalı Volkswagen marka otomobil, Kazanhüyüğü Mahallesi mevkiine geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil yolun sağ tarafına savrularak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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