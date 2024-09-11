Konya'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Yaraşlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. (46) idaresindeki 06 YRM 11 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralanmazken, otomobilde yolcu olarak bulunan A.Y. (50), M.B. (74) ve Ö.B. (41) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA