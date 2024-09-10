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Konya'da otomobil refüje devrildi: 5 yaralı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil refüje devrildi ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak refüje devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Antalya kara yolunun 3. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, H.M. yönetimindeki 42 BKT 58 plakalı otomobil Bademli Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kaza sırasında otomobildekilerden dışarıya savrulanlar olurken, sürücü ve otomobilde bulunan A.E., S.Y., M.M. ve A.Ş. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumları ağır olduğu öğrenilen A.Ş. ve A.E. Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acil Durum Beyşehir Otomobil 3-sayfa Güncel trafik konya Kaza

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