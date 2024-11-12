Konya'da Otomobil Motosiklete Çarptı: Sürücü Yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Konya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile seyir halinde olan M.D.'ye aynı istikamette giden otomobil çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı M.D. ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaçan otomobilin yakalanması için çalışmalarını başlattı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA