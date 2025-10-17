Konya'da Otomobil Kazası: Durakta Bekleyen Bir Kişi Yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, durakta otobüs bekleyen 1 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya Caddesi Öğretmenevi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.H. idaresindeki 42 AFP 795 plakalı otomobil, Orman İşletme Kavşağı'ndan Öğretmenevi Kavşağı istikametine seyir halinde iken önünde seyreden A.Ç. yönetimindeki 42 H 0616 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 42 AFP 795 plakalı otomobil yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Kazada durakta otobüs bekleyen E.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı genç, sağlık ekiplerinin burada yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA