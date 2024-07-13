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Konya'da otomobil kazası: 5 kişi yaralandı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yoldan çıktı ve içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Karapınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı saat 05.40 sıralarında Konya - Karapınar Karayolunun 74. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K'ın kullandığı 80 AEM 625 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Karapınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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