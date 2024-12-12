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Konya'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
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Konya-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpan otomobildeki 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'da kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Konya- Ankara kara yolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Konya yönüne seyreden Fahrettin Yavuz idaresindeki 34 TC 1138 plakalı Audi marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada sürücü ile araçtaki Ekrem Taşkıran ve Müslüm Uzundere olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri olay yerindeki incelemenin ardından Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazada aracının motorunun da yerinden fırladığı görüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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