Konya'da otomobil kamyona çarptı: 4 yaralı - Haberler

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Konya'da otomobil kamyona çarptı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Konya'da otomobil kamyona çarptı: 4 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kulu- Konya karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu'dan Konya istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi alınamayan 31 AGH 299 plakalı kamyona aynı istikamete giden sürücüsünün adı alınamayan 42 ALP 004 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan M.Ç. (17), H.Ş. (17), M.E. (16) ve K.E. (20) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan H.Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Konya 3. Sayfa Haberler

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