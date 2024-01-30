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Konya'da otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı

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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Ankara Kara yolu Zincirlikuyu Mahallesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.V. (67) idaresindeki 06 M 7944 plakalı otomobil, M.A.E. yönetimindeki 06 CFM 98 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü R.V. ile araçta buluna Kırgızistan uyruklu Z.Z. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zincirlikuyu Ankara Konya Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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