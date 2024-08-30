Konya'da Otomobil ile Tır Çarpışması: 4 Ölü, 2 Yaralı

Konya'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında yaralıların hastanede tedavileri sürüyor.

Kaza, sabah saatlerinde Konya-Afyonkarahisar kara yolu Alabağ mevkisinde meydana gelmiş, Rüstem Selman Baş idaresindeki 42 BR 158 Fiat marka otomobil, kavşaktan dönen A.Ç. idaresindeki 63 AHY 623 plakalı tıra çarpmıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Rüstem Selman Baş ile otomobilde bulunan Ali Şentürk olay yerinde hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Yasin Baş ve Melek Şentürk kurtarılamadı. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilen Lütfiye Baş'ın Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisinin sürdüğü, diğer yaralı S.B.'nin de Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA