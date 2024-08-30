Üye Girişi
Haberler

Konya'da Otomobil ile Tır Çarpışması: 4 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Konya'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında yaralıların hastanede tedavileri sürüyor.

Kaza, sabah saatlerinde Konya-Afyonkarahisar kara yolu Alabağ mevkisinde meydana gelmiş, Rüstem Selman Baş idaresindeki 42 BR 158 Fiat marka otomobil, kavşaktan dönen A.Ç. idaresindeki 63 AHY 623 plakalı tıra çarpmıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Rüstem Selman Baş ile otomobilde bulunan Ali Şentürk olay yerinde hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Yasin Baş ve Melek Şentürk kurtarılamadı. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilen Lütfiye Baş'ın Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisinin sürdüğü, diğer yaralı S.B.'nin de Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa trafik konya Hastane Ölüm Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız

Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız

 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok

 Ekrandaki bomba ihbarını gören yolcular apar topar otobüsü terk etti

Ekrandaki bomba ihbarını gören yolcular apar topar otobüsü terk etti
Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Inter Atalanta maçı CANLI izle! (HD) Inter Atalanta maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe Alanyaspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) FB Alanyaspor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE ALANYASPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Rüyada birinin öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile olduğunu görmek Haftalık çalışma saatleri kısalacak mı? Biran Damla Yılmaz Sandık Kokusu dizisinden neden ayrıldı? Fenerbahçe Alanyaspor maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Fenerbahçe Alanyaspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Alanya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Fenerbahçe Alanyaspor muhtemel ilk 11! En Nesyri ve Dzeko oynayacak mı? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE ALANYASPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Fenerbahçe Alanyaspor maçı nereden izlenir?
title