Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.D. idaresindeki 42 ACY 276 plakalı otomobil ile A.D.'nin kullandığı 06 FN 3965 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yere savrulan motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, motosiklet sürücüsü durumunun iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmedi. Kazada motosiklet kullanılamaz hale gelirken, tahkikat başlatıldı. - KONYA