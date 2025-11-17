Haberler

Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Güncelleme:
Seydişehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü ve eşi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kızılcalar Mahallesi 153089. Sokak Kızılcalar Mezarlığı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 42 ZK 772 plakalı otomobil ile yabancı uyruklu S.E.S. idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan eşi F.E.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
