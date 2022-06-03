Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

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Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Ereğli ilçesi Eti Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzeri eski cezaevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. yönetimindeki 42 E 7527 plakalı motosiklet ile M.C. idaresindeki 42 ENL 73 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ereğli Konya 3. Sayfa Haberler

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