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Konya'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 2 yaralı

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Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen kaza sonucu otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tarık Buğra Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T.'nin kullandığı 42 ADD 850 plakalı motosiklet ile A.Y. idaresindeki 42 Y 4181 plakalı marka otomobil Tarık Buğra Caddesi üzerindeki kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü B.T. ile arkasındaki yolcu F.T. yaralandı. Yaralılar ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil ve motosiklette hasar meydana gelirken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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