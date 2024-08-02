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Konya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü

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Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü yaralandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Seyran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Ö. (53) idaresindeki 42 D 8979 plakalı otomobil Antalya yolu üzerinde seyir halindeyken, Alpaslan Türkeş Caddesi'nden Antalya yoluna çıkan Ayhan Şenoğlu (46) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yolun sağ tarafındaki şarampole uçarak yan yatarken motosiklet kullanılamaz hale geldi. Kazada, motosiklet sürücüsü Ayhan Şenoğlu kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Hüseyin Ö. ise yaralandı. Yaralı Hüseyin Ö. ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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