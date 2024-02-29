Konya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kulu ilçesi Camikebir Mahallesi Orhan Pastutmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ö. idaresindeki 35 GA 2603 plakalı Ford marka minibüs, E.S. (35) idaresindeki 42 VN 18 plakalı Opel marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs bir iş yerine çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü E.S. ve araçtaki yolcu A.Ç. (57) ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA