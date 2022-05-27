Konya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı - Haberler

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Konya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Konya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.40 sıralarında Konya-Ankara Karayolu Makas Kavşağı istikametinde ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 R 5959 plakalı kamyon ile T.T.'nin (57) kullandığı 42 AJA 410 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan S.N. (31) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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