Konya'da otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 2 genç kız yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin elektrikli motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 genç kız yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, C.S. (53) yönetimindeki 42 SF 011 plakalı otomobil, Karapınar Fatih Mahallesi Ahmet Arif Caddesinde seyir halindeyken 129332 sokaktan çıkan R.N.S. (15) yönetimindeki elektrikli motosiklet ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü R.N.S. ile arkasında yolcu bulunan M.S (16) yaralandı. Yaralı genç kızlar, ihbarla kaza yerine gelen ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan M.S., buradaki ilk müdahale sonrası Konya'ya sevk edildi. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza anı yakınlardaki bir güvenlik kamerasında saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA