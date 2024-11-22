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Konya'da Otomobil ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Konya'da Otomobil ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Konya'nın Kulu ilçesinde sabah saatlerinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Camikebir Mahallesi Star Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.T. idaresindeki 42 GC 740 plakalı otomobil ile A.A.H'nın (38) kullandığı plakasız elektrikli bisiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı A.A.H., ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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