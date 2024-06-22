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Konya'da otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil, elektrik direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Değirmenözü Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.U. idaresindeki 06 DG 6601 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ve direk zarar gördü. Kazada sürücü yara almazken, otomobilde yolcu olarak bulunan İ.G., H.G. ve E.Ş. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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