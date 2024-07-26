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Konya'da Otomobil Direğe Çarptı: Sürücü Yaralandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen kazada otomobil direğe çarptı ve sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçe merkezi Ahmet Baran Caddesi Kozanlı Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu'dan Kozanlı yönüne gitmekte olan S.Ç. (76) idaresindeki 07 APP 459 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı. Kazada otomobil sürücüsü S.Ç. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızla gelerek direğe çarpması yer alıyor.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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