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Konya'da otomobil demir bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil sürücüsü demir bariyerlere çarparak yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, 11.00 sıralarında Konya-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.Ç.'nin idaresindeki 42 APM 005 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Kaza otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralı sürücü, Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Konya Soruşturma Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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