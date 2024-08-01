Konya'da Otomobil Çarptı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'da yakındaki yaya üst geçidini kullanmayarak caddeden karşıya geçmek isteyen kişiye otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzeri Mobilyacılar Yaya Üst Geçidi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakındaki yaya üst geçidini kullanmak yerine trafiğin yoğun olduğu caddeden karşıya geçmek isteyen bir kişi, refüjdeki korkulukları aşarak yola çıktı. Bu sırada şehir merkezinden Otogar istikametine seyir halinde olan C.F. yönetimindeki 42 TT 543 plakalı ticari taksi şahsa çarptı. Kazada ağır yaralanan şahsa ilk müdahaleyi vatandaşlar yapmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahsın üzerinden kimlik çıkmadı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri de kaza mahallinde inceleme yaptı. Taksi sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA