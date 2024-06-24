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Konya'da Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

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Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı Mahallesinde meydana gelen otomobil çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı Mahallesinde iki otomobil çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan birinin sürücüsü olan A.B. (72) ve yolcu olarak bulunan E.A. (64) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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