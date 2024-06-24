Konya'da Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı Mahallesinde iki otomobil çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan birinin sürücüsü olan A.B. (72) ve yolcu olarak bulunan E.A. (64) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA