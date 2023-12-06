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Konya'da Otomobil Çalındıktan Sonra Kaza Yapıldı

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Konya'da bir otomobil çalındıktan sonra kaza yapıldı ve hırsız olay yerinde aracı bırakarak kaçtı. Araç sahibi ve kaza yapan şüpheli polise başvurdu.

Konya'da kaza yapan otomobilin çalındığı ortaya çıktı

KONYA - Konya'da dün gece saatlerinde bir otomobile çarptıktan sonra duran otomobilin çalındığı ortaya çıktı. Hırsızlık şüphelisinin otomobili çaldıktan sonra kaza yaptığı ve olay yerinde bırakarak kaçtığı anlaşıldı.

Kaza, geçtiğimiz Pazartesi günü gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Piri Esad Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adliye istikametinden merkez istikametine seyir halinde olan 42 AC 822 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki 42 APH 352 plakalı otomobile çarptıktan sonra durdu. Kaza anında devriye gezen ekipleri fark eden sürücü ise aracı bırakıp kaçtı. Polis ekipleri kaza sonrası olay yerinde inceleme yaptı.

Araç sahibi çalıntı ihbarı için gittiği polis merkezinde otomobilinin kaza yaptığını öğrendi

A.Ç.'ye ait olan 42 AC 822 plakalı otomobilin ise kazadan kısa süre önce merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesinde bir iş yerinin önünden çalındığı ortaya çıktı. Aracı kullanan O.O.Ç. ise gece saatlerinde aracının çalındığını fark ederek şikayetçi olmak üzere gittiği polis merkezinde otomobilin kaza yaptığını öğrendi. Araç sahibi A.Ç. ve otomobili kullanan O.O.Ç. ise aracı çalıp, kaza yapan şüpheliden şikayetçi oldu. Polisin yaptığı güvenlik kamerası incelemelerinde aracı çalan şüphelinin B.Y. olduğu tespit edildi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güvenlik Yakalama Hırsızlık Kaza 3. Sayfa Güncel Haberler

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