Konya'da otobüs kazasında yaralanan yolcuların tedavisi sürüyor

Konya'nın Ereğli ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralananların hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Konya-Adana karayolu Ereğli Şeker Fabrikası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y.İ. idaresindeki 63 AAF 413 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak şarampoldeki ağaçlık alana devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 46 yolcunun bulunduğu otobüste, sürücü ile yedek şoförün de aralarında bulunduğu 15 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ereğli'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüsteki diğer yolcular da tedbir amaçlı hastaneye götürülürken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bazı yaralıların ise gözetim altında tutulduğu ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, hastanede tedavisi devam eden yaralıları hastane Başhekimi Serkan Özcan ile birlikte ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kazada yaralanan yolcu otobüsünün şoförünün Kaymakam Çakıcı'ya verdiği bilgide, havanın sisli olduğunu ve önünde seyreden traktöre çarpmamak için manevra yaptığı sırada aracın banketten düşerek kontrolden çıktığını söylediği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KONYA