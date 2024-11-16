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Konya'da Oto Çekici Yangına Teslim Oldu

Konya'da Oto Çekici Yangına Teslim Oldu
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Konya Beyşehir Karayolu'nda seyir halindeki bir oto çekici motor kısmından duman çıkması sonucu alev aldı. Sürücü yangını fark ederek aracı yol kenarına çekti, ancak yangın kabin bölümünü sardı. İtfaiye, jandarma ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Konya'da seyir halindeki oto çekici alevlere teslim oldu.

Olay, Konya Beyşehir Karayolu üzeri Kızılören mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Beyşehir istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen oto çekicinin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerken, yangın büyüyerek bir anda kabin bölümünü sardı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında karayolu ulaşıma kapatılırken araç kuyruğu oluştu.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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